Лазурный снес автобус и две машины на площади Восстания: видео крупным планом

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга публикует 27 октября кадры с камер видеонаблюдения на площади Восстания, на которых видно, как водитель автобуса «МАЗ» поворачивает с Невского на Лиговский проспект, задевает белый автобус и две машины, следующие за ним. Как сообщала полиция, перед столкновением водитель лазурного почувствовал себя плохо.
Следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу проводит доследственную проверку. Районная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Утром 27 октября массовое ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. Полиция установила, что водитель лазурного автобуса «МАЗ», следуя по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому, совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Как сообщил губернатор Александр Беглов, в результате аварии семь взрослых оказались в больницах, двоих детей доставили в Раухфуса, но отпустили, одному ребенку оказали помощь на месте.
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