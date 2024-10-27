Лазурный снес автобус и две машины на площади Восстания: видео крупным планом

Пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга публикует 27 октября кадры с камер видеонаблюдения на площади Восстания, на которых видно, как водитель автобуса «МАЗ» поворачивает с Невского на Лиговский проспект, задевает белый автобус и две машины, следующие за ним. Как сообщала полиция, перед столкновением водитель лазурного почувствовал себя плохо.

Источник: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Следственный отдел по Центральному району ГСУ СКР по Петербургу проводит доследственную проверку. Районная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

Источник: Фонтанка.ру

Утром 27 октября массовое ДТП с участием двух рейсовых автобусов произошло на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. Полиция установила, что водитель лазурного автобуса «МАЗ», следуя по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому, совершил левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Как сообщил губернатор Александр Беглов, в результате аварии семь взрослых оказались в больницах, двоих детей доставили в Раухфуса, но отпустили, одному ребенку оказали помощь на месте.