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Бизнес «Он чуть ли не плакал». Иосиф Пригожин вступился за Владислава Бакальчука и рассказал, что тот хотел стать русским Безосом

«Он чуть ли не плакал». Иосиф Пригожин вступился за Владислава Бакальчука и рассказал, что тот хотел стать русским Безосом

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12 комментариев

Иосиф Пригожин дал интервью каналу RTVI, в котором рассказал о том, что в семье Владислава и Татьяны Бакальчук была идиллия и развода ничего не предвещало.

Пригожин подчеркнул, что для него было удивительным, что семья начала так публично и громко распадаться. «Ничего не предвещало <…>. Сидишь за столом, видишь общение людей: зая, куколка. <…> Это выглядело идиллией», — заявил он. Продюсер подчеркнул, что Владислав был сосредоточен на компании и воспитании детей: «Влад сказал — я буду русским Джозефом (Джеффри. — Прим. ред.) Безосом, я хочу, чтобы компания стоила 100 млрд, и он жил этой компанией».

Пригожин признался, что ему «до боли жалко» Владислава. По его словам, тот был готов «простить многое», чтобы вернуть семью. Факт того, что Бакальчуку принадлежит всего 1% в компании, продюсер прокомментировал так: «Я не собирался разводиться, у меня и 1% компании недавно не было. Настоящий мужчина, любящая пара, никогда не будет думать о том, как бы мне выгодно оформить на себя [имущество]. [Мол] а вдруг меня жена кинет?»

Ранее в интервью «Ведомостям» основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки её «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытку «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

В июле Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать её ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

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Wildberries Иосиф Пригожин Владислав Бакальчук Развод Бакальчук
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Комментарии
13
m.naydenoff
1 час
Не понял? Пригожин воскрес? И еще интервью дает?
Akabos
1 час
Этому тоже пообещали чего-то? История начинает напоминать старый фильм: "Банковский билет в миллион фунтов стерлингов" - как бы денег нет, но всем пообещал)
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