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Происшествия У склада Wildberries в Шушарах дежурит полиция. На объект пытаются попасть представители компании Владислава Бакальчука

У склада Wildberries в Шушарах дежурит полиция. На объект пытаются попасть представители компании Владислава Бакальчука

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8 комментариев

Склад маркетплейса Wildberries в Шушарах под Петербургом помимо журналистов, приглашенных на пресс-тур, утром 16 октября посетила полиция. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

На пресс-тур приглашал «ВБ Девелопмент», ночью Татьяна Ким заявила, что он незаконен. Представители «ВБ Девелопмент» пытаются попасть на склад вместе с журналистами. Обе стороны вызвали полицию.

Гендиректора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова не пускают на склад. По его словам, представители его компании будут пытаться войти на склад вместе с правоохранителями. На вопрос «Фонтанки», почему на месте нет Владислава Бакальчука, гендиректор ответил: «Он занят».

Wildberries и «ВБ Девелопмент» находятся в корпоративном конфликте. Глава последнего на месте событий заявил, что в Шушарах компании Wildberries принадлежит только земля, а само здание за забором принадлежит «ВБ Девелопмент», поскольку «оплату материалов и работ осуществляла» именно эта компания.

«Площадка за моей спиной, которую вы видите, перекрыта сотрудниками, по словам „Вайлдберриза“, охранного предприятия, которые, не знаю, по какой-то причине взялись охранять мою строительную площадку», — сообщил он журналистам.

По его словам, эти люди находятся за забором незаконно, поскольку стройплощадка — это объект повышенной опасности, а «ВБ Девелопмент» инструктаж по технике безопасности им не проводила и разрешение на заезд техники не давала. Помимо этих людей, представителей «ВБ Девелопмент» на месте ждала полиция. Кузнецов заявил, что ее вызвала сторона Wildberries.

«Было заявление, так понимаю, в котором они заявили, что мы сюда поедем с чеченцами какими-то и будем захватывать этот объект силой», — сказал он.

Директор компании добавил, что он тоже сделал звонок в 112 и вызвал полицию. Он ожидает, что правоохранители на основании его документов попытаются организовать его допуск на стройплощадку.

«Пожары, несчастные случаи будут лежать полностью в ответственности „Вайлдберриз“ и их генерального директора. Они будут отвечать, так как я не могу исполнять свои прямые обязанности на этом объекте», — предупредил он.

Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО «Вайлдберриз». Будучи совладельцем маркетплейса, он выступил против слияния компании с группой Russ. Следствием корпоративного конфликта стала стрельба в московском офисе Wildberries 18 сентября, в результате которой погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Большинство участников потасовки получили административный арест, но часть остается под стражей по серьезным обвинениям.

Бакальчук назвал причастными к захвату Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между чеченцами и ингушами, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.

Владислав Бакальчук оспорил реорганизацию Wildberries в суде и потребовал с собственников компании более 350 млрд рублей.

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Комментарии
8
Инкогнито2021
28 минут
почему полиция участвует в споре хозяйствующих субъектов???
AndrewBarsik
8 минут
Существование так называемых "правоохранительных" органов "уважаемыми" бизнесменами больше в расчёт просто не принимается.
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