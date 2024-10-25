«Ранили моего коллегу»: что сейчас происходит в «О’Кее» на Космонавтов, где мужчина с ножом напал на людей

К вечеру пятницы «О’Кей» на проспекте Космонавтов возобновил работу после совершенного нападения на сотрудников и посетителей гипермаркета. Там побывал корреспондент «Фонтанки».

Больше ничего не напоминает о том, что этим утром 44-летний мужчина ворвался в магазин и напал с ножом на посетителей. Здесь, в отделе колбасных изделий, где его в итоге задержали, швырнув в него стремянку, и где за мгновение до этого он нанес ножевое ранение покупательнице, все привели в порядок.

Источник: ГСУ СК РФ, «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Расставлены по местам и бутылки с шампанским, которые выложены пирамидой при входе в магазин. Там подозреваемый ранил сотрудницу гипермаркета и разбил бутылку.

Источник: «Фонтанка.ру»

Источник: «Фонтанка.ру»

Одна из сотрудниц рассказала «Фонтанке», что большинство ее коллег уже успели смениться — с 18:00. Но не сменился сотрудник охраны, который работал здесь с самого утра:

— Получается, вашего коллегу сегодня утром ранили?

— Да. В зале я не был, я работал с другой стороны магазина.

— В каком он состоянии сейчас, не в курсе?

— По Интернету сказали, что операцию сделали.

— А сейчас вы один на смене?

— Сейчас один.

— А он должен был с вами сейчас быть?

— Нет.

Сотрудник справочной службы призвала корреспондента «Фонтанки» искать всю необходимую информацию на сайте гипермаркета. Все интересующие нас вопросы были направлены в пресс-службу «О’Кея».

Нападение на посетителей и сотрудников «О’Кея» произошло утром 25 октября. Подозреваемый — 44-летний местный житель. Полиция характеризует его как маргинала. Он находится в медучреждении в состоянии психоза. Один из пяти пострадавших — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

«О'Кей» пообещал поддержку всем пострадавшим.

