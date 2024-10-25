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Происшествия «Он находится в остром психозе». Врачи рассказали о состоянии пострадавших и напавшего в магазине «О’Кей»

«Он находится в остром психозе». Врачи рассказали о состоянии пострадавших и напавшего в магазине «О’Кей»

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8 комментариев

Трое пострадавших в супермаркете «О`Кей» на Космонавтов находятся в 26-й больнице Петербурга, и еще двое вместе с напавшим были госпитализированы в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в разговоре с журналистами в пятницу, 25 октября.

Лисовец рассказал, что в реанимации 26-й больницы находится один мужчина с проникающими ранами живота в крайне тяжелом состоянии, а также женщина в стабильном состоянии средней степени тяжести и еще одна женщина, которая лежит в реанимации для уточнения характера повреждений. Ее состояние тоже оценивается как средней степени тяжести. 

«Будем надеяться на благоприятный исход», — сказал глава комздрава Петербурга. 

Также о состоянии еще трех пациентов рассказал директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский. По словам врача, женщина с повреждением грудной клетки, легкого и пневмотораксом находится в шоковой операционной. «Ставится специальный дренаж. Прогноз, по всей видимости, хороший», — отметил Мануковский. 

Пострадавший от нападения мужчина с повреждением кисти и надключичной области пребывает в нормальном состоянии. 

Напавший на своих жертв с ножом петербуржец «изолирован в специализированном отделении», — делится главврач. В его моче не нашли следов алкоголя, однако результаты анализа на наличие наркотиков в крови еще не пришли. 

«Имеет колото-резаные ранения кистей, несложные повреждения. Он находится в остром психозе. И когда его, по всей видимости, обездвиживали, отбирали оружие, нанесли несколько ударов по голове, поэтому мы ставим ушиб легкой степени. Он уже обследован, сделана компьютерная томография», — поделился Мануковский. 

Нападение на посетителей «О’Кея» произошло утром 25 октября. Подозреваемый — 44-летний местный житель. Полиция характеризует его как маргинального типа. Как рассказал «Фонтанке» одноклассник подозреваемого, мужчина всю жизнь занимался фехтованием, потом преподавал его в клубе. Со слов одноклассника, тот был спокойным и не проявлял агрессии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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Комментарии
8
iamback
54 минуты
— А сейчас он находится в состоянии кататонического возбуждения и требует, чтобы Вы его немедленно приняли! — Требует — примем.
275640356
35 минут
Говорят, острый психоз хорошо лечится пулей в голову.
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