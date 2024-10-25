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Происшествия «О'Кей» пообещал поддержку всем пострадавшим от нападения в гипермаркете на Космонавтов

«О'Кей» пообещал поддержку всем пострадавшим от нападения в гипермаркете на Космонавтов

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4 комментария

Сеть гипермаркетов «О'Кей» выразила соболезнования в связи с инцидентом, произошедшим сегодня в магазине на проспекте Космонавтов в Петербурге, где в результате нападения с ножом в больнице оказались шестеро, включая агрессора. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, сеть поблагодарила покупателей, сотрудников и охрану за то, что им удалось задержать нападавшего. Отличившиеся работники и охранная служба будут поощрены.

«О'Кей» также планирует связаться с пострадавшими, чтобы предложить помощь в покрытии расходов на медицинскую и психологическую помощь. В данный момент компания оказывает всестороннюю поддержку охраннику магазина, который пострадал во время происшествия.

Нападение на посетителей «О’Кея» произошло утром 25 октября. Подозреваемый — 44-летний местный житель. Полиция характеризует его как маргинала. Он находится в медучреждении в состоянии психоза. Один из пяти пострадавших — в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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Комментарии
4
Гость
38 минут
Спасибо настоящим мужчинам, предотвратившим еще более тяжкие последствия, жертв могло быть гораздо больше
Гость
53 минуты
Пусть наградят сотрудников-мигрантов, которые обезвредили и скрутили эту местную поехавшую шерсть ещё до приезда правоохранительных органов!
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