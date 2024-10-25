Ночью ограничат движение на ЗСД у Благодатной, а следующей — закроют два съезда

Две ночи подряд на Западном скоростном диаметре Петербурга будут ограничивать и перекрывать движение на съездах. Водителей потеснит строительство Витебской развязки.

С 23:00 25 октября до 6:00 26 октября будет ограничено движение по левой полосе на съезде с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении, предупреждает пресс-служба «Магистрали северной столицы». В это время там будут монтировать водоотводный коллектор пролетных строений, который, соответственно названию, отводит воду с проезжей части.

А на следующую ночь, с 23:00 26 октября до 6:00 27 октября из-за работ перекроют два съезда:

с ЗСД на Благодатную улицу в южном направлении;

с Благодатной улицы на ЗСД в северном направлении.