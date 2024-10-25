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Общество «Бизнес мой. Я его придумала, я его создала». Татьяна Ким рассказала, что ее пытались увезти и силой переписать Wildberries на другого человека

«Бизнес мой. Я его придумала, я его создала». Татьяна Ким рассказала, что ее пытались увезти и силой переписать Wildberries на другого человека

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2 комментария

В интервью «Ведомостям» основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году. Тогда его друг хотел тайком переписать на себя половину компании.

По словам Татьяны, они с мужем и не обсуждали возможность раздела бизнеса в случае развода. «Не обсуждали, потому что это бизнес мой. Я его придумала, я его создала. Соответственно, финансирование тоже было за счет моих собственных средств», — подчеркнула она. С бизнесом ей помогали родители, а Владислав пришел работать в компанию в 2007 году и «пытался принимать участие» в управлении «на правах супруга».

О том, что в 2017 году компанию пытались переписать, Татьяна узнала от одного из сотрудников бухгалтерии. На тот момент она была в декрете. Впоследствии Татьяна установила «более жесткий контроль» за всеми изменениями в юридических структурах. Последние два-три года нарастало напряжение между Владиславом и сотрудниками компании — команда отказывалась с ним работать, а один из топ-менеджеров и вовсе грозился уйти из Wildberries.

«Параллельно копилось не очень правильное управление стройками и финансовыми потоками внутри компании, поэтому на одном из собраний я просто отстранила Владислава от любого участия в управлении. Ну и, соответственно, дальше разгорелся конфликт», — заявила Татьяна Ким.

Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом: “Были попытки увезти меня куда-то, заставить меня силой переписать бизнес. Был случай, когда я сидела в комнате с несколькими оперативниками, набирала адвокату и спрашивала, что мне делать. Она мне говорила: «Пишите заявление в полицию на то, что вас сейчас силком хотят куда-то увезти»”, – рассказала она.

Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.

Говоря об объединении с Russ, Татьяна Бакальчук подчеркнула, что одна из целей новой компании – дать в том числе небольшим продавцам возможность рекламироваться и повышать узнаваемость своего бренда. “Наша задача – сделать так, чтобы рекламные инструменты были доступны не топ-300 или топ-600 продавцам и производителям, а большому количеству людей”, – отметила она.

Владислав Бакальчук на претензии супруги ответил, что компанию у Татьяны в 2017 году отбирать никто не собирался, более того, он всегда был сосредоточен на управлении Wildberries. Сейчас Владислав отстаивает “свои законные права на 50% компании всеми законными способами”.

В июле Владислав Бакальчук обратился к Рамзану Кадырову с просьбой вернуть жену и бизнес и заявил о рейдерском захвате Wildberries. В ответ Татьяна подчеркнула, что она не «кавказская пленница», спасать ее ни от кого не нужно, а с мужем они разводятся. 30 июля Савеловский районный суд Москвы зарегистрировал иск Татьяны о расторжении брака и разделе имущества.

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Комментарии
2
378532788
4 минуты
сама создала а армяне быстро в оборот возьмут
triton1977
12 минут
Семейные "перипитии", перосшие к сожалению в бизнес-противостояние. Татьяна Ким кстати сама из Грозного в смысле "малой родины"))
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