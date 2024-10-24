Мусорный завод в Выборгском районе Ленобласти прошел главгосэкспертизу

Согласно порталу ГГЭ, заключение получено 22 октября. Сам завод должен появиться в Рощинском лесничестве Выборгского района Ленобласти. Его мощность составит 600 тысяч тонн отходов в года.



Напомним, КПО «Островский» — один из пяти заводов, которые НЭО собирается построить в Петербурге и Ленобласти. Первый уже запущен на «Волхонке», вторым — в начале 2026 года — должен стать «Островский», третьим — тоже в 2026-м — «Новоселки». Торги на строительство «Островского» объявили еще в 2023 году, стоимость оценили в 12 млрд рублей.



При этом проекты всех трех заводов в Ленобласти — «Дубровка», «Островский» и «Брандовка» — встретили сопротивление со стороны местных жителей. В случае с «Дубровкой» перспективы строительства наиболее туманные, потому что обводненный карьер, где планировалось его размещать, внесли в реестр водных объектов.