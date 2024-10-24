Около Петербурга наматывает круги американский самолет-разведчик

В небе над Финляндией около российской границы снова появился американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Об этом стало известно в четверг, 24 октября, из данных сервиса Flightradar24.

Источник: Скриншот сервиса Flightradar24







Судя по пути полёта, натовский борт несколько раз пролетел около российской границы. Вылетел самолет из Великобритании. На момент написания заметки RC-135V находится в небе над Швецией.

Boeing RC-135V Rivet Joint — это крупный стратегический разведывательный самолет.

В прошедший вторник, 22 октября, самолет шведских ВВС, оборудованный под ведение радиоэлектронной разведки, работал около российской границы в небе над Финляндией.