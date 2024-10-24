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Общество Около Петербурга наматывает круги американский самолет-разведчик

Около Петербурга наматывает круги американский самолет-разведчик

16 082
52 комментария

В небе над Финляндией около российской границы снова появился американский самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint. Об этом стало известно в четверг, 24 октября, из данных сервиса Flightradar24.

Судя по пути полёта, натовский борт несколько раз пролетел около российской границы. Вылетел самолет из Великобритании. На момент написания заметки RC-135V находится в небе над Швецией.

Boeing RC-135V Rivet Joint — это крупный стратегический разведывательный самолет.

В прошедший вторник, 22 октября, самолет шведских ВВС, оборудованный под ведение радиоэлектронной разведки, работал около российской границы в небе над Финляндией.

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Комментарии
52
-4*
56 минут
Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
Исаак Егорович
1 час
Боролись с тем что бы нато не расширялось на восток а оно взяло и расширилось на запад)))ай да суперлидер
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