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Происшествия В Перми подожгли офис «Единой России»

В Перми подожгли офис «Единой России»

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2 комментария

В Перми в ночь на 24 октября подожгли офис «Единой России». Об этом сообщает 59.ru. Портал также ведет онлайн-трансляцию с места происшествия.

По словам очевидцев, к месту пришли две женщины, которые бросили в офис пермского отделения «Единой России» коктейли Молотова. Офис партии сильно пострадал.

Позднее на месте обнаружили другие бутылки с зажигательной смесью, которые поджигательницы не успели использовать. В настоящее время возгорание ликвидировано, подозреваемых в поджоге разыскивают силовики.

Сигнал о возгорании поступил примерно в 23:40 по местному времени. На место ЧП прибыли спецслужбы и начали работать пожарные. Спасателям пришлось взламывать дверь в офисное помещение. Зажигательную смесь, скорее всего, бросили внутрь здания через сломанное окно: к моменту прибытия огнеборцев, наружу валил густой черный дым.

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По данным МЧС, площадь пожара составила 40 квадратных метров. Горело две комнаты партии. На место выехали 11 единиц техники и 43 человек личного состава. В 00:04 пожарные локализовали возгорание.

Всего бутылок с зажигательной смесью было 7 — по числу окон офиса отделения. Женщины кинули две. Что за жидкость внутри бутылок, пока неизвестно. Ее изучат на экспертизе.

Очевидцы сообщили, что одна из поджигательниц была женщиной среднего возраста, другая — моложе. Одна снимала всё на видео, другая била окно. Когда закончила разбивать стекло, начала поджигать: сначала в ход пошла газовая горелка, и женщины случайно обожгли себя — у одной из них загорелся рукав. После этого она сняла куртку, обнаружив под верхней одеждой приклеенные скотчем бутылки с зажигательной смесью.

Личности поджигательниц пока установить не удалось.

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Пермь Офис Единая Россия Поджог
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
35 минут
в перми даже едросы на свет через решётки смотрят дожили.
Lynnot78
28 минут
Очередные жертвы телефонных мошенников?
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