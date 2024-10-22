Обменялись дочками. Теперь и группа Russ передала активы в ООО «РВБ», ранее компании перешли бизнесы Wildberries

По данным СПАРК, «Стинн» принадлежит петербургский игрок рынка рекламы в метрополитене ООО «Метроном» — выручка компании в 2023 году составила 580 млн рублей; оператор наружной рекламы ООО «АПР-СИТИ/ТВД» (выручка 1,2 млрд в 2023 году); московское издательство газет ООО «Винтэр» (выручка 28 млн в 2023 году).

Еще одна дочка «Стинн» — АО «Олимп», ранее — «Вера-Олимп», которая за прошедший год выручила более 3 млрд рублей. В 2016 году, по данным MSK1 , Роберт Мирзоян стал исполнительным директором рекламной компании, в том же году «Олимп» едва не признали банкротом, но иск в суде отклонили. В 2019 году «Вера-Олимп» купила активы рекламного агентства «Лайса» — рекламного подрядчика РЖД. Тогда РБК сообщал, что деньги на покупку выделяла семья миллиардера Сулеймана Керимова.

Сама компания ООО «Русс Аутдор», которая на 99% принадлежит «Стинн» и на 1% — «Олимпу», в 2023 году выручила 27,9 млрд, а чистой прибылью получила 4,8 млрд.

В середине июня стало известно , что Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объединяются для создания новейшей цифровой торговой платформы. Одной из целей объединения стало предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса в странах присутствия. Речь идет о России, странах СНГ и глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая.

4 июля 2024 года было создано ООО «РВБ». Совладельцы — ООО «Вайлдбериз» (65%) и ООО «Стинн» (35%). А 22 июля в стопроцентное владение «РВБ» перешли 27 компаний, занимающихся различными отраслевыми и региональными бизнесами «Вайлдберриз». Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал разговор с мужем основательницы Wildberries Владиславом Бакальчуком, где тот обвинил Russ в рейдерском захвате бизнеса. Глава региона пообещал помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес.