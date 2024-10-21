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Происшествия Пьяный тусовщик размахивал пистолетом перед Росгвардией после попытки попасть в бар в Петербурге

Пьяный тусовщик размахивал пистолетом перед Росгвардией после попытки попасть в бар в Петербурге

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3 комментария

Неуверенно стоявший на ногах мужчина едва не открыл огонь у бара на Московском проспекте в Петербурге из-за возможного фейс-контроля. Дуло он направил на прибывших сотрудников вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области 21 октября.

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Инцидент произошел накануне около полуночи. По предварительным данным, 24-летний нетрезвый мужчина решил продолжить ночь в баре, но был остановлен охраной заведения. В результате перепалки работники заметили, что у дебошира при себе был предмет, похожий на пистолет, и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие наряды мужчина встретил оружием — зарядил патронами и попытался направить на патрульных. Усмирить стрелка пришлось наручниками, травматический пистолет у него изъяли. Правонарушителем оказался житель села Красный Яр Астраханской области, вместо бара его увезли в отдел.

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Понаехи в своем репертуаре. При СССР на комбаине бы работал у себя в селе за трудодни, а не по городам разъезжал бы.
VKuser174198221
1 час
Совершенно не понимаю почему его не пристрелили на месте: направить предмет похожий на пистолет стволом в сторону полицейского- в самых демократических странах- самоубийство! Откуда неслыханный гуманизм?
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