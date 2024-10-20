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Город Происшествия «Россети Ленэнерго» назвали причину частичного отключения света в Павловске

«Россети Ленэнерго» назвали причину частичного отключения света в Павловске

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16 комментариев

Отключение электроэнергии в 16 домах Павловска стало следствием технологического нарушения на кабельной линии электропередачи 6 кВ, сообщили 20 октября «Фонтанке» в пресс-службе «Россети Ленэнерго». 11 домов уже запитаны.

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении электроснабжения. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена в полном объеме», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что часть Павловска осталась без света.

Обновление:

С 00:16 все потребители получают электроэнергию, уточнили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

Накануне около семи часов утра в Приморском районе около трех сотен домов были обесточены, также в зону блэкаута попало небольшое число домов в Выборгском районе. «Фонтанка» показывала место происшествия, в результате которого дома лишились света: поваленную опору ЛЭП.

Последнее сообщение о ситуации с блэкаутом Смольный опубликовал накануне незадолго до 11 часов вечера. Вице-губернатор Сергей Кропачев предупреждал о возможных кратковременных перерывах в электроснабжении в связи с поэтапным переводом потребителей с резервной на основную схему электроснабжения.

«Бригады „Россети Ленэнерго“ работают круглосуточно. В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220», — добавили в Смольном.

Подробнее о том, как петербуржцы переживали блэкаут и обсуждали готовность к новому, читайте в нашем материале.

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Комментарии
16
Отец Родной
2 часа
Осень просто, падают опоры и листья
Слава России!
2 часа
коровьи лепешки детонируют
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