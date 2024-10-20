Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 773мм 62%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86
Ключевая ставка вырастет?
Спасти рядовое статусом памятника
Место падения опоры ЛЭП
Приморский район без света
В Петербурге сбит беспилотник
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Происшествия Курьер на 22-й этаж и походный набор на будущее. Петербуржцы обсуждают блэкаут и подготовку к новому

Курьер на 22-й этаж и походный набор на будущее. Петербуржцы обсуждают блэкаут и подготовку к новому

11 283
48 комментариев

После масштабного блэкаута, который накануне произошел в Приморском районе Петербурга, горожане поделились впечатлениями, а также активно обсуждают в соцсетях, что лучше иметь на случай, если минувшее отключение электричества — не последнее.

Петербурженка Ирина, которая живет на Комендантском проспекте, рассказала, что в общей сложности свет, а вместе с ним вода и отопление отсутствовали 8 часов. Когда вечером свет отключили еще раз — примерно на час — она уже готова была уехать.

«Я как раз доставку продуктов заказала — бедный доставщик, — поделилась собеседница, которая живет на 22-м этаже. — Я предложила отказаться, но он сказал, что раз оплачено, это его работа». В итоге заказ всё же попал к Ирине.

Также горожане, которым довелось накануне посидеть без света, а некоторым — еще и без отопления и воды, в соцсетях обсуждают, как подготовиться к подобным ситуациям на будущее.

«Я на ночь отключу на „всякий пожарный“ все электроприборы. Возможно это не последнее такое отключение. Тем более если подключили к резервному. Как потом окажется, что закупили китайскую *** [фигню] за три копейки, поэтому не выдерживает», — поделилась пользователь Валерия в паблике «Юбилейный квартал и Шуваловский». Она предположила, что надо приобрести «много свечей, плиту как у „жены рыбака“ или походника и газовый баллон» — чтобы «хотя бы кофе» был.

«С утреннего отключения я осознала, что надо запастись водой и зарядить все пробанки», — написала пользователь Оля.

Анастасия в комментариях поделилась, что, после того как вечером дали электричество, она достала ведра, канистры и свечи. «Нокию-пирожок (это такой старый кнопочный неубиваемый телефон, который держит заряд несколько дней) тоже нашла и заряжаю. Наверное, нужно чемоданчик тоже уже собрать, раз такие дела», — добавила она.

Кроме того, пользователи обсуждают и походные газовые плиты. Тем, у кого накануне они оказались дома, справиться с приготовлением еды оказалось гораздо проще. Петербуржец Тимур сообщил, что уже запасся газовыми баллончиками.

В целом составленный список содержал следующие предметы: спички, свечи, хладоэлементы, старые кнопочные телефоны, канистры для воды, запас питьевой воды, батарейки и фонарь. Также в числе лайфхаков значилась гирлянда-паутинка, работающая от батареек.

Накануне около семи часов утра в Приморском районе около трех сотен домов были обесточены, также в зону блэкаута попало небольшое число домов в Выборгском районе. «Фонтанка» показывала место происшествия, в результате которого дома лишились света: поваленную опору ЛЭП.

Последнее сообщение о ситуации с блэкаутом Смольный опубликовал накануне незадолго до 11 часов вечера. Вице-губернатор Сергей Кропачев предупреждал о возможных кратковременных перерывах в электроснабжении в связи с поэтапным переводом потребителей с резервной на основную схему электроснабжения.

«Бригады „Россети Ленэнерго“ работают круглосуточно. В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220», — добавили в Смольном.

Очевидцы рассказывали, что накануне отключения слышали грохот. Кроме того, этим же утром над Петербургом был сбит беспилотник.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED10
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
50
V78
2 часа
А из-за чего отключение электричества? Начальная причина какая?
Слава России!
1 час
нормальные люди задают первым делом вопрос - а почему всё это? пролы же начинают тупо соль, бумага, гречка, керосинки....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Новости компаний
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
ТОП 5
Новости компаний
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00