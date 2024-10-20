Курьер на 22-й этаж и походный набор на будущее. Петербуржцы обсуждают блэкаут и подготовку к новому

После масштабного блэкаута, который накануне произошел в Приморском районе Петербурга, горожане поделились впечатлениями, а также активно обсуждают в соцсетях, что лучше иметь на случай, если минувшее отключение электричества — не последнее.

Петербурженка Ирина, которая живет на Комендантском проспекте, рассказала, что в общей сложности свет, а вместе с ним вода и отопление отсутствовали 8 часов. Когда вечером свет отключили еще раз — примерно на час — она уже готова была уехать.

«Я как раз доставку продуктов заказала — бедный доставщик, — поделилась собеседница, которая живет на 22-м этаже. — Я предложила отказаться, но он сказал, что раз оплачено, это его работа». В итоге заказ всё же попал к Ирине.

Также горожане, которым довелось накануне посидеть без света, а некоторым — еще и без отопления и воды, в соцсетях обсуждают, как подготовиться к подобным ситуациям на будущее.

«Я на ночь отключу на „всякий пожарный“ все электроприборы. Возможно это не последнее такое отключение. Тем более если подключили к резервному. Как потом окажется, что закупили китайскую *** [фигню] за три копейки, поэтому не выдерживает», — поделилась пользователь Валерия в паблике «Юбилейный квартал и Шуваловский». Она предположила, что надо приобрести «много свечей, плиту как у „жены рыбака“ или походника и газовый баллон» — чтобы «хотя бы кофе» был.

«С утреннего отключения я осознала, что надо запастись водой и зарядить все пробанки», — написала пользователь Оля.

Анастасия в комментариях поделилась, что, после того как вечером дали электричество, она достала ведра, канистры и свечи. «Нокию-пирожок (это такой старый кнопочный неубиваемый телефон, который держит заряд несколько дней) тоже нашла и заряжаю. Наверное, нужно чемоданчик тоже уже собрать, раз такие дела», — добавила она.

Кроме того, пользователи обсуждают и походные газовые плиты. Тем, у кого накануне они оказались дома, справиться с приготовлением еды оказалось гораздо проще. Петербуржец Тимур сообщил, что уже запасся газовыми баллончиками.

В целом составленный список содержал следующие предметы: спички, свечи, хладоэлементы, старые кнопочные телефоны, канистры для воды, запас питьевой воды, батарейки и фонарь. Также в числе лайфхаков значилась гирлянда-паутинка, работающая от батареек.

Накануне около семи часов утра в Приморском районе около трех сотен домов были обесточены, также в зону блэкаута попало небольшое число домов в Выборгском районе. «Фонтанка» показывала место происшествия, в результате которого дома лишились света: поваленную опору ЛЭП.

Последнее сообщение о ситуации с блэкаутом Смольный опубликовал накануне незадолго до 11 часов вечера. Вице-губернатор Сергей Кропачев предупреждал о возможных кратковременных перерывах в электроснабжении в связи с поэтапным переводом потребителей с резервной на основную схему электроснабжения.

«Бригады „Россети Ленэнерго“ работают круглосуточно. В случае нарушения электроснабжения необходимо обращаться по телефону контакт-центра компании 8-800-220-0-220», — добавили в Смольном.

Очевидцы рассказывали, что накануне отключения слышали грохот. Кроме того, этим же утром над Петербургом был сбит беспилотник.