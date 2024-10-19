Le Monde: США готовы пригласить Украину в НАТО

Отмечается, что такая позиция обозначилась после того как Джо Байден в пятницу в Берлине обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании Олафом Шольцем, Эммануэлем Макроном и Киром Стармером «план победы», представленный Владимиром Зеленским. Ранее США вместе с Германией блокировали шаги по принятию Украины в НАТО.

Согласно источнику издания, Байден начнет работу по приглашению Украины в альянс, если на американских президентских выборах победит Камала Харрис. Это может побудить изменить свою позицию и Берлин, который тоже выступает против включения Украины в блок.

Впрочем, лидеры США, Германии, Франции и Великобритании не могут решить опрос о приглашении Украины в НАТО вчетвером, поскольку Турция и Венгрия, скорее всего, выступят против и понадобится куда более широкая поддержка членов альянса.

Также обсуждались удары по территории России дальнобойным оружием западного производства: лидеры сошлись на том, что дальнобойных ударов может быть недостаточно для кардинального изменения ситуации на фронте и к совместному решению не пришли. США и Германия хотят ограничить риск эскалации, тогда как Франция и Великобритания настроены более решительно. Получается, что окончательное общее решение не будет достигнуто до американских президентских выборов.