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Происшествия Резкий уход автобуса под землю у «Автово» попал на видео

Резкий уход автобуса под землю у «Автово» попал на видео

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9 комментариев

Внезапный уход лазурного автобуса под асфальт в Кировском районе Петербурга 18 октября попал на камеры уличного наблюдения. Транспорт начал движение от остановки, когда земля буквально ушла из-под одного колеса.

Дорожный инцидент произошел на проезжей части Кронштадтской улицы неподалеку от поликлиники № 20. Судя по кадрам, которые появились в распоряжении «Фонтанки», на остановке в салон автобуса 66-го маршрута зашли пассажиры, после чего транспорт начал движение. При выезде под задним колесом образовалась дыра, откуда повалил пар.

Как ранее сообщили в ООО «Вест-Сервис», чей автобус оказался в яме, из-за прорыва трубы произошел подмыв грунта и провалилось дорожное полотно. В зоне дефекта оказался автобус с двумя пассажирами, обошлось без пострадавших, опасный участок огородили. На месте работают специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», завершить ремонт планируется в 1 час ночи 19 октября. На время работ теплоснабжение трех близлежащих зданий ограничено.

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Комментарии
9
alexadmin
53 минуты
С тем же успехом там под асфальтом могла оказаться размытой дыра размером с весь автобус...
АдъМирал
57 минут
Комтрансу не хватает помимо утопленников в Мойке - заживо сваренных в Автово.
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