Три района Петербурга с самым большим числом нелегальных свалок назвали в Смольном

Председатель комитета по природопользованию Александр Герман 18 октября назвал районы Петербурга, где чаще всего приходится ликвидировать нелегальные свалки и скопления мусора.

«Конечно же, это Невский район. В тройке — Красносельский, Московский. Мы связываем это с активным жилищным строительством: люди делают ремонты и не организуют легальный вывоз отходов», — отметил Герман.

Он рассказал об этом во время встречи с журналистами на заводе МПБО-2, который занимается вывозом с нелегальных свалок автомобильных шин и их переработкой. На стадии проработки и планирования переход завода на работу с нелегальными свалками в целом.