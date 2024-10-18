НАТО намерено наращивать присутствие на границах России

По словам генсека Североатлантического альянса, НАТО продолжит наращивать присутствие на восточном фланге, вдоль границ РФ. Вместе с этим будет реализовываться закупка нового оружия, среди которого ПВО, артиллерийские системы и ударные самолеты 5-го поколения.

На пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО Рютте подчеркнул, что альянс также намерен ускорить военное производство, чтобы удавалось обеспечивать как Украину, так и собственные склады.

Как отмечает Марк Рютте, на встрече в Брюсселе страны Североатлантического альянса решили начать стандартизацию своего вооружения и разработать общие нормы для новых военных «возможностей» НАТО — в том числе для беспилотников.

Ранее новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что помощь Украине остается приоритетом для Североатлантического альянса. Он также сказал, что НАТО будет увеличивать коллективную оборонную мощь. «Активизация, поддержка Украины — вот наш приоритет. <…> Мы должны сделать все, что возможно, в этом ключе, а также обеспечить ее [Украины] место в НАТО в будущем», — сказал Рютте.