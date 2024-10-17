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Общество Следствие по делу мужа «королевы марафонов», Блиновского, приостановили на время его пребывания в зоне СВО

Следствие по делу мужа «королевы марафонов», Блиновского, приостановили на время его пребывания в зоне СВО

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1 комментарий

Следствие по делу супруга Елены Блиновской Алексея приостановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Об этом в среду, 17 октября, сообщили в ходе заседания в Арбитражном суде Ярославской области, передает РИА Новости.

«Есть документы от представителя должника, в соответствии с которыми на основании ходатайства командира войсковой части Минобороны РФ и постановления старшего следователя… 19 сентября 2024 года предварительное следствие по уголовному делу в отношении Блиновского приостановлено на период мобилизации», — заявили в суде. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского.

Иск о банкротстве более чем на 7 миллионов рублей к супругу «королевы марафонов» подал ПАО «Сбербанк России» в конце июня текущего года. В сентябре в Арбитражном суде Ярославской области прошло заседание по рассмотрению обоснованности заявления, Блиновского на нем не было, тогда заседание отложили до 17 октября.

О том, что Блиновский находится в зоне СВО, стало известно 13 апреля этого года. Позже он жаловался, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, сам он был категорически против этого и считал процесс незаконным. Поддержку он искал у главы СК Александра Бастрыкина. РИА Новости сообщало, что Блиновский якобы «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач».

В конце июня стало известно, что МВД объявило его в розыск. В октябре адвокат Блиновского подтвердила законность его контракта с Минобороны РФ соответствующими документами.

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Комментарии
1
Абрикосов
1 час
этот с позволения сказать гражданин (пока) сидит при штабе, отслюнявливает активно всем окружающим и практически предоставлен сам себе. захоте в Москву сгонял, потом вернулся... вроде сначала в СОЧ объявили, а потом вдруг ком полка в десны его лобызать готов НАСТОЛЬКО это уникальный и ценный специалист! мерзко... парни нормальные гибнут, а это прячется под шконкой ...
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