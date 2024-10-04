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Общество Адвокат: контракт мужа «королевы марафонов» Блиновского с Минобороны подтвержден документом

Адвокат: контракт мужа «королевы марафонов» Блиновского с Минобороны подтвержден документом

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3 комментария

Контракт супруга Елены Блиновской Алексея с Минобороны РФ о прохождении службы является законным, имеется соответствующий документ. Об этом сообщила адвокат Наталия Сальникова, передает РИА Новости 4 октября.

«Есть контракт, подтверждено соответствующим документом. Конечно, он законен», - сказала адвокат.

12 сентября Эльман Пашаев как адвокат Блиновского опроверг информацию о его задержании в зоне специальной военной операции.

О том, что Блиновский находится в зоне СВО, стало известно 13 апреля. Позже он жаловался, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, сам он был категорически против этого и считал процесс незаконным. Поддержку он искал и в лице главы СК Александра Бастрыкина. РИА Новости сообщало, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». В конце апреля сообщалось о проверке законности контракта Блиновского с Минобороны. В конце июня стало известно, что МВД объявило его в розыск. Тогда же Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. 12 сентября Эльман Пашаев заявил, что недавно Блиновского исключили из разыскной базы данных. Самому Пашаеву 4 октября предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, он находится в СИЗО.

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Комментарии
3
iigaza
27 минут
«находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач» Огласите, пжалста, весь список находящихся в энтом чудо подразделении.
iigaza
8 минут
Терзают смутные подозрения, что можно проходить службу на СВО, примерно также, как дворянские дети служили в гвардии.
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