Адвокат: контракт мужа «королевы марафонов» Блиновского с Минобороны подтвержден документом

О том, что Блиновский находится в зоне СВО, стало известно 13 апреля. Позже он жаловался, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, сам он был категорически против этого и считал процесс незаконным. Поддержку он искал и в лице главы СК Александра Бастрыкина. РИА Новости сообщало, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». В конце апреля сообщалось о проверке законности контракта Блиновского с Минобороны. В конце июня стало известно, что МВД объявило его в розыск. Тогда же Сбербанк подал к нему иск о банкротстве более чем на 7 миллионов. 12 сентября Эльман Пашаев заявил, что недавно Блиновского исключили из разыскной базы данных. Самому Пашаеву 4 октября предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, он находится в СИЗО.