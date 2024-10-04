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Общество Пашаев пытался восстановить статус адвоката перед задержанием

Пашаев пытался восстановить статус адвоката перед задержанием

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1 комментарий

Перед задержанием Эльман Пашаев пытался вернуть себе статус адвоката. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной палаты адвокатов РФ (ФПА) 4 октября, передает РИА Новости.

«ФПА получила ходатайство Пашаева о разрешении пройти экзамен на получение статуса», — сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что шанса вернуть себе статус у Пашаева не было.

До 18 ноября Пашаев пробудет в СИЗО. 4 октября ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По уголовному делу допросили трех свидетелей, сам Пашаев отказался сотрудничать со следствием.

Эльмана Пашаева за всю карьеру не раз исключали из адвокатских палат. Громкий скандал приключился на фоне слушания дела актера Михаила Ефремова в 2020 году. Квалификационная комиссия тогда заключила, что адвокат нарушил кодекс профессиональной этики, после чего его на год лишили статуса. Позднее, в феврале 2024 года, по данным следствия, Пашаев встречался с мужем «королевы марафонов» Алексеем Блиновским и убедил его, что за крупную сумму сможет освободить супругов от уголовной ответственности по возбужденному в отношении них уголовному делу. Поверив обещаниям, Блиновский передал Пашаеву «денежные средства в особо крупном размере».

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Комментарии
1
Dinja436
5 минут
Скинимся все граждане Р. Ф. чтобы угнетённого отправили на историческую Родину! Там весело!
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