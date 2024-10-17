Потерпевшая по делу Поднебесного попросила суд выпустить блогера из СИЗО

Смольнинский районный суд рассмотрел 17 октября ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для Алексея Поднебесного. Блогер, напомним, обвиняется в совершении развратных действий и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Поднебесный на продлении меры присутствовать не мог, так как проходит экспертизу в психиатрической больнице № 6. Его защитник просил домашний арест или запрет определенных действий. Потерпевшая и ее представитель также просили суд отпустить блогера из изолятора. Суд всех выслушал, но ходатайство следствия удовлетворил. Поднебесный пробудет в СИЗО еще как минимум до 18 ноября.

Блогера задержали в конце августа после публикации неоднозначных видео с юной особой. Провокационные ролики в один миг долетели до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал, что не знал о возрасте школьницы, которая показывала ему Петербург. В прошлом месяце девушка пошла в 9-й класс.