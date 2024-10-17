Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Каково жить в Шушарах
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Потерпевшая по делу Поднебесного попросила суд выпустить блогера из СИЗО

Потерпевшая по делу Поднебесного попросила суд выпустить блогера из СИЗО

1 444
2 комментария

Смольнинский районный суд рассмотрел 17 октября ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для Алексея Поднебесного. Блогер, напомним, обвиняется в совершении развратных действий и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Поднебесный на продлении меры присутствовать не мог, так как проходит экспертизу в психиатрической больнице № 6. Его защитник просил домашний арест или запрет определенных действий. Потерпевшая и ее представитель также просили суд отпустить блогера из изолятора. Суд всех выслушал, но ходатайство следствия удовлетворил. Поднебесный пробудет в СИЗО еще как минимум до 18 ноября.

Блогера задержали в конце августа после публикации неоднозначных видео с юной особой. Провокационные ролики в один миг долетели до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал, что не знал о возрасте школьницы, которая показывала ему Петербург. В прошлом месяце девушка пошла в 9-й класс.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
VKuser174198221
41 минута
А вот нефиг, пому, что нафиг....Пусть сидит! Слава Мизулиной!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Новости компаний
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40