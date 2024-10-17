Минтруд предлагает с 2026 года ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

Министерство труда и социальной защиты подготовило новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых — на случай их временной нетрудоспособности. Об этом 17 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно проекту, тариф страховых взносов составит 3,84% от страховой суммы (35 или 50 тысяч рублей по выбору), ежемесячный платеж, соответственно, — 1 344 или 1 920 рублей. Предусмотрены понижающие и повышающие коэффициенты (бонус-малус). Начать эксперимент предлагается с 1 января 2026 года, завершить — 31 декабря 2028 года, как раз когда закончится режим «налог на профессиональный доход».

Для того, чтобы вступить в добровольное страхование, самозанятому надо будет подать заявление в территориальные органы страховщика по месту жительства и начать выплачивать взносы (со следующего месяца после подачи заявления). Если страхователь пропустит даже месяц или внесёт взнос не полностью, действие договора будет прекращено со следующего месяца.

Проект представили на общественном совете при Минтруде в сентябре, в октябре его собираются внести в правительство.

Минтруд разрабатывает модель добровольного социального страхования с 2022 года, напоминает издание. Предполагаемый тариф страхового взноса с того времени не изменился, а сумма выросла.