Взрыв самогонного аппарата в Сертолово едва не лишил семью отца. Медики рассказали о последствиях

Житель Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти серьезно пострадал при взрыве самогонного аппарата. Трагедия едва не произошла в садоводстве «Медное озеро-3» еще в выходные, однако подробности стали известны только в среду, 16 октября.

По данным 47news, самогонный аппарат взорвался 12 октября, на место оперативно прибыли медики, которые обнаружили пострадавшего в гараже. Мужчина получил сильные ожоги.

«Мы с напарницей Людой Борисовой сразу же сняли с него одежду, уложили его на чистые простыни, сразу ввели необходимый препарат. Забегаю на секунду на разведку в дом: всё пищит, разрушена часть стены… Кричу, чтобы все выходили на улицу и ждали пожарных (в доме были жена и дочь пострадавшего)», — поделились словами фельдшера Максима Клименко в сообществе ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Пострадавшего оперативно доставили в ожоговый центр. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.