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Афиша Plus Театры Виктор Минков, возглавлявший «Приют комедианта» с 1995 года, стал директором Театра Комиссаржевской

Виктор Минков, возглавлявший «Приют комедианта» с 1995 года, стал директором Театра Комиссаржевской

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1 комментарий

Два петербургских театра сменили руководство — о перестановке 16 октября сообщил комитет по культуре.

Виктор Минков, с 1995 года возглавлявший «Приют комедианта» (с 2024 года у площадки новое имя — Театр на Садовой), становится директором Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

При Минкове «Приют» перешел на новую для России модель работы — с регулярным репертуаром, но без своей труппы: каждую постановку создает приглашенная команда — от режиссера до актеров.

«Под руководством Виктора Минкова в театре были поставлены десятки спектаклей, многие из которых стали лауреатами высших театральных премий страны», — отметили в комитете.

До Минкова Театром им. Комиссаржевской руководил Вадим Зайцев. 3 сентября 2024 года ему исполнилось 60. Выпускник ЛГИТМиКа, где учился у Товстоногова и Кацмана, он был директором театра с 2003 года. Примерно столько же, с 1991 года, вместе с ним у руля театра стоял художественный руководитель Виктор Новиков (в 1968–1991 годах — завлит театра, при Рубене Агамирзяне). Новиков умер 28 января 2024 года. Главным режиссером театра с 2018 года является Леонид Алимов.

Новым директором Театра на Садовой назначена Евгения Давыденко-Мурахтанова. С 2006-го по 2012 год она работала в Театре имени Ленсовета, затем с 2012-го по 2016 год — в комитете по культуре. Преподаватель и доцент кафедры продюсерства в области исполнительских искусств РГИСИ.

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Комментарии
1
Су Люк Ын
26 минут
недобрая Новость для Нас всех, для Театралов!
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