«В интересах инвесторов и города». В ДОМ.РФ рассказали, почему решили провести торги по «Крестам» в начале 2025 года

ДОМ.РФ планирует выставить бывший следственный изолятор «Кресты» на торги до конца 2024 года, как и анонсировалось ранее, но сам аукцион проведут в I квартале 2025 года, чтобы получить больше заявок от потенциальных инвесторов. Об этом «Фонтанке» 16 октября сообщили в службе внешних коммуникаций госкомпании.

Если обычно между объявлением аукциона и его проведением проходит 4-5 недель, в случае с «Крестами» речь будет идти о нескольких месяцах. Такое решение объясняют значимостью объекта для города и наличием большого количества документов, которые предстоит изучить интересантам.

«Помимо этого, длительный срок экспозиции позволит собрать большее количество заявок от потенциальных участников торгов, что повысит конкуренцию и позволит отобрать наиболее ответственного инвестора, который в сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга, профильными контролирующими органами и общественностью сможет преобразовать этот комплекс в современное, востребованное жителями и гостями города пространство», — отметили в ДОМ.РФ.

Накануне «Фонтанка» обратила внимание, что на сайте ДОМ.РФ изменился планируемый срок реализации «Крестов» — с IV квартала 2024 года на I квартал 2025-го. Масштабный имущественный комплекс в центре Петербурга готовят к продаже с 2023 года. Глава госкомпании Виталий Мутко ранее оценивал бывший изолятор в миллиард рублей. Окончательная цифра станет известна, когда лот выставят на продажу.

В июле «Фонтанка» рассказывала о планах по продаже комплекса и сомнениях экспертов на этот счет. Предполагается, что здания будут продаваться в собственность, а землей новый собственник будет пользоваться на условиях аренды. В планах реализовать комплекс единым лотом, в который не войдут действующее общежитие сотрудников ФСИН и церковь Александра Невского.

Исторический комплекс вокруг двух зданий в форме крестов признан памятником архитектуры. Он был построен на месте одиночной тюрьмы на набережной Невы в 1890 году. Подробнее о том, что в него входит, читайте здесь.

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