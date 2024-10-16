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Общество «Аллах свидетель моим словам». Депутат Барахоев опроверг обвинения в попытке покушения на Кадырова

«Аллах свидетель моим словам». Депутат Барахоев опроверг обвинения в попытке покушения на Кадырова

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27 комментариев

Депутат Госдумы РФ Бекхан Барахоев заявил о непричастности к попытке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись со словами депутата появилась в соцсетях, пишет ТАСС 16 октября.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев. 

Ранее свое участие в попытке покушения на Кадырова опроверг другой депутат Государственной думы РФ Ризван Курбанов. Он отметил, что никогда не имел и не имеет никакого отношения к компании Wildberries и «тому свидетель Всевышний».

На совещании с силовыми структурами 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью тем, кто якобы интересовался стоимостью покушения на него. Он упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

Стрельба в московском офисе Wildberries стала следствием корпоративного конфликта и произошла 18 сентября, погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Часть участников конфликта остается под стражей по серьезным обвинениям.

Владислав Бакальчук назвал якобы причастными к «захвату» Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между представителями Чечни и Ингушетии, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.

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Комментарии
27
Ankor
2 часа
Свидетелю зачитают его права?
Абрикосов
2 часа
а более материальных свидетелей не нашлось? какая красота у нас расцветает в госдуме... Кровная месть, передел собственности в котором участвует аж Президент целого - МЕГА датационного региона!!! сенаторы какие то мега богатейшие ваще... Паноптикум ! или цирк уродов...
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