«Аллах свидетель моим словам». Депутат Барахоев опроверг обвинения в попытке покушения на Кадырова

Депутат Госдумы РФ Бекхан Барахоев заявил о непричастности к попытке покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись со словами депутата появилась в соцсетях, пишет ТАСС 16 октября.

«Аллах свидетель моим словам, я ничего об этом не знаю, не имею и не имел к этому отношения», — сказал Барахоев.

Ранее свое участие в попытке покушения на Кадырова опроверг другой депутат Государственной думы РФ Ризван Курбанов. Он отметил, что никогда не имел и не имеет никакого отношения к компании Wildberries и «тому свидетель Всевышний».

На совещании с силовыми структурами 10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью тем, кто якобы интересовался стоимостью покушения на него. Он упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова.

Стрельба в московском офисе Wildberries стала следствием корпоративного конфликта и произошла 18 сентября, погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Часть участников конфликта остается под стражей по серьезным обвинениям .

Владислав Бакальчук назвал якобы причастными к «захвату» Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между представителями Чечни и Ингушетии, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.