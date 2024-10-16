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Бизнес Строитель складов для Wildberries заявил, что отчитался по долгам перед компанией на 26,5 млрд рублей

Строитель складов для Wildberries заявил, что отчитался по долгам перед компанией на 26,5 млрд рублей

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1 комментарий

Строительный подрядчик Wildberries «ВБ Девелопмент» направил в офис компании отчеты о всех проделанных работах с 2021 года на общую сумму 26,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении руководства «ВБ Девелопмент», которое 16 октября получила «Фонтанка».

«Мы несколько раз отправляли реестры и отчеты в Wildberries по электронной почте, но не получили никакого ответа. Поэтому мы собрали всю отчетность по всем нашим работам начиная с 2021 года и отправили Почтой России с обязательным уведомлением для получателя», — сообщил генеральный директор компании Денис Кузнецов.

По его словам, подрядчик отчитался за почти 26,5 млрд рублей. Ранее в претензиях Wildberries упоминалась сумма 37 миллиардов. В «ВБ Девелопмент» заявили, что не знают, откуда она взялась и из чего складывается, а проверить не могут, поскольку им закрыты доступы в «1С Бухгалтерия». По этой же причине, отметил Кузнецов, компания не может сдать отчеты в налоговую и другие госорганы, заплатить налоги и отправить другие платежи государству.

Дирекция и бухгалтерия Wildberries, как отмечается в заявлении, «всячески препятствуют принятию отчетности».

Компания «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку, который находится в корпоративном конфликте с женой и соосновательницей маркетплейса Татьяной Ким (экс-Бакальчук). Позиции супругов разошлись по вопросу объединения с рекламной группой Russ. 1 октября Татьяна заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. Владислав был против этого.

В минувшие выходные предпринимательница в контексте конфликта с Бакальчуком упомянула о «воровстве» у компании 37 млрд рублей. Эта сумма прозвучала впервые. Ранее Wildberries оценивал свои претензии к «ВБ Девелопмент» в 27 млрд рублей. Тем не менее в понедельник в арбитраж поступил иск от «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку на 37 миллиардов. Сторона Владислава заявила «Фонтанке», что запустила проверку.

Следствием корпоративного конфликта стала стрельба в московском офисе Wildberries 18 сентября, в результате которой погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Часть участников конфликта остается под стражей по серьезным обвинениям.

Бакальчук назвал якобы причастными к «захвату» Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между представителями Чечни и Ингушетии, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.

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Комментарии
1
человек Чебурек
35 минут
Так а то что они строили..это нужно вообще было.??.так то я тоже могу склад построить в шушарах например и внаглую сказать что Валберис мне деньги за него не отдает..короч если кто то что построил и ему деньги не отдают идите в Валберис..тчк
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