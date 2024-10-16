Строитель складов для Wildberries заявил, что отчитался по долгам перед компанией на 26,5 млрд рублей

Строительный подрядчик Wildberries «ВБ Девелопмент» направил в офис компании отчеты о всех проделанных работах с 2021 года на общую сумму 26,5 млрд рублей. Об этом говорится в заявлении руководства «ВБ Девелопмент», которое 16 октября получила «Фонтанка».

«Мы несколько раз отправляли реестры и отчеты в Wildberries по электронной почте, но не получили никакого ответа. Поэтому мы собрали всю отчетность по всем нашим работам начиная с 2021 года и отправили Почтой России с обязательным уведомлением для получателя», — сообщил генеральный директор компании Денис Кузнецов.

По его словам, подрядчик отчитался за почти 26,5 млрд рублей. Ранее в претензиях Wildberries упоминалась сумма 37 миллиардов. В «ВБ Девелопмент» заявили, что не знают, откуда она взялась и из чего складывается, а проверить не могут, поскольку им закрыты доступы в «1С Бухгалтерия». По этой же причине, отметил Кузнецов, компания не может сдать отчеты в налоговую и другие госорганы, заплатить налоги и отправить другие платежи государству.

Дирекция и бухгалтерия Wildberries, как отмечается в заявлении, «всячески препятствуют принятию отчетности».

Компания «ВБ Девелопмент» на 100% принадлежит Владиславу Бакальчуку, который находится в корпоративном конфликте с женой и соосновательницей маркетплейса Татьяной Ким (экс-Бакальчук). Позиции супругов разошлись по вопросу объединения с рекламной группой Russ. 1 октября Татьяна заявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ. Владислав был против этого.

В минувшие выходные предпринимательница в контексте конфликта с Бакальчуком упомянула о «воровстве» у компании 37 млрд рублей. Эта сумма прозвучала впервые. Ранее Wildberries оценивал свои претензии к «ВБ Девелопмент» в 27 млрд рублей. Тем не менее в понедельник в арбитраж поступил иск от «ВБ Девелопмент» к Владиславу Бакальчуку на 37 миллиардов. Сторона Владислава заявила «Фонтанке», что запустила проверку.

Следствием корпоративного конфликта стала стрельба в московском офисе Wildberries 18 сентября, в результате которой погибли охранники офиса компании Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзаев. Их похоронили на родине в Ингушетии. Также пострадали семь человек, включая сотрудников правоохранительных органов. Часть участников конфликта остается под стражей по серьезным обвинениям.

Бакальчук назвал якобы причастными к «захвату» Wildberries депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахова и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Инцидент спровоцировал конфликт между представителями Чечни и Ингушетии, который решали на уровне старейшин. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал тех, кто придает конфликту национальный окрас и имеет претензии, высказать их ему лично.

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