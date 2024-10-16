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Происшествия Общий бизнес, автоматы и патроны. Подробности про подозреваемого в покушении на московского ресторатора с питерскими барами

Общий бизнес, автоматы и патроны. Подробности про подозреваемого в покушении на московского ресторатора с питерскими барами

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8 комментариев

У мужчины, задержанного по подозрению в покушении на бизнесмена в Москве, во время обыска в квартире обнаружен схрон оружия. Об этом сообщил столичный СК ночью 16 октября. В схроне — автоматы, десятки коробок с патронами, ножи и военная экипировка.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

Задержанному 51 год, он москвич, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. ТАСС в правоохранительных органах рассказали, что мужчину зовут Виталий. Он, как сообщал СК, бизнес-партнер пострадавшего. По данным СПАРК, они были соучредителями 12 компаний, две из которых ликвидированы, остальные 10 работают в сфере баров, общепита и организации мероприятий. В трех компаниях — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — у мужчин равные доли в размере 25 %, в двух последних пострадавший Мишачев является гендиректором. География общего бизнеса распространяется на Москву, Петербург, Свердловскую область и Татарстан, передает ТАСС. «Фонтанка» писала, что у Виктора Мишачева в Петербурге есть доли в двух барах — на Думской улице и на Литейном проспекте.

Напомним, утром 15 октября автомобиль взорвался на Профсоюзной улице в Москве. Причиной, предположительно, стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Пострадали ресторатор Виктор Мишачев, его 6-летний сын и сосед. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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Комментарии
8
Torres
2 часа
очень странное преступление. неужели он думал, что по камерам к нему не придут? и дома склад оружия держать, совершая преступление??? смысл? если уж совершать что-то противозаконное, то так, чтобы не подкопаться было.
AndrewBarsik
2 часа
В спокойные мирные 90-ые годы таких безобразий не случалось. Полиция тогда работала, преступники её боялись, а граждане уважали.
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