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Общество СК: подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева задержан

СК: подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева задержан

1 805
5 комментариев

Подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы установлен и задержан, сообщает вечером во вторник пресс-служба Следственного комитета, подразумевая произошедший сегодня подрыв автомобиля ресторатора Виктора Мишачева.

Задержанным оказался житель столицы 1973 года рождения, уточняет прокуратура. Москвич был задержан по месту проживания. В ближайшее время его передадут следователям. По данным «Коммерсанта», задержанный — бывший сотрудник бизнесмена. СК называет его «бизнес-партнером».

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок, рассказала Ирина Волк.

Утром 15 октября автомобиль Tank взорвался на Профсоюзной улице в Москве. Предположительно, инцидент случился в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Автомобиль принадлежит бизнесмену Виктору Мишачеву, который владеет сетью баров и ресторанов. В Петербурге у него есть доли в двух заведениях: ООО «ТАЙМ БАР СПБ» (зарегистрирован на Думской, 4) и ООО «БАР ТАЙМ СПБ» (зарегистрирован на Литейном, 57Б). Первое, судя по локации, это караоке-клуб Party Time, в котором Мишачев также является гендиректором. Второе, предположительно, бар «Гадкий койот». Бизнесмен — один из учредителей с долей в 5%.

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Подрыв машины Взрыв Москва Бизнесмен Виктор Мишачев Задержание Подозреваемый СК
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Комментарии
5
В_Ф
21 минута
Подозреваемым в подрыве авто бизнесмена на юге Москвы оказался соучредитель компании, в которой числится пострадавший. Гражданин Беларуси Виталий С. Он владеет долями во многих бизнесах, в том числе и в ООО «Шейкер групп». Гендиректором и соучредителем этой же компании является Мишачев.
В_Ф
15 минут
"Схрон оружия обнаружен во время обыска в квартире у 50-летнего подозреваемого в подрыве автомобиля бизнесмена на юго-западе Москвы"(с) Судя по видео набор стрелялок и сопутствующего весьма солидный. Дорогой и качественный. Видимо основной заработок эти бизнесмены не с кабаков получали. Я думаю и к жертве возникли весьма неудобные вопросы:))
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