СК: подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева задержан

Подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы установлен и задержан, сообщает вечером во вторник пресс-служба Следственного комитета, подразумевая произошедший сегодня подрыв автомобиля ресторатора Виктора Мишачева.

Задержанным оказался житель столицы 1973 года рождения, уточняет прокуратура. Москвич был задержан по месту проживания. В ближайшее время его передадут следователям. По данным «Коммерсанта», задержанный — бывший сотрудник бизнесмена. СК называет его «бизнес-партнером».

Источник: СК







В результате взрыва пострадали три человека, в том числе малолетний ребенок, рассказала Ирина Волк.

Утром 15 октября автомобиль Tank взорвался на Профсоюзной улице в Москве. Предположительно, инцидент случился в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Автомобиль принадлежит бизнесмену Виктору Мишачеву, который владеет сетью баров и ресторанов. В Петербурге у него есть доли в двух заведениях: ООО «ТАЙМ БАР СПБ» (зарегистрирован на Думской, 4) и ООО «БАР ТАЙМ СПБ» (зарегистрирован на Литейном, 57Б). Первое, судя по локации, это караоке-клуб Party Time, в котором Мишачев также является гендиректором. Второе, предположительно, бар «Гадкий койот». Бизнесмен — один из учредителей с долей в 5%.