Смольный подготовил документы для перемещения Фарфоровского поста ради ВСМ

Комитет по охране памятников подготовил распоряжение о включении Фарфоровского поста в список объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места. Документ 15 октября был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.
Документ также утвердит границы и режимы использования территории «исторической железнодорожной станции Фарфоровский пост» и его предмета охраны.
В границы памятника войдут семь зданий — дома по адресу: Фарфоровский пост, № 40, литера А, 44, литера А, 46, литера А, 48, литера А, 52, литера А, 54, литера А, а также непосредственно здание железнодорожного вокзала, расположенное на противоположной стороне от путей.
Совет по сохранению культурного наследия 11 октября рекомендовал присвоить Фарфоровскому посту статус достопримечательного места. Совет принял решение по итогам рассмотрения двух историко-культурных экспертиз. Одна предлагала придать статус достопримечательного места, вторая — памятника регионального значения.
Статус достопримечательного места позволит передвинуть здания, чтобы освободить место для прокладки высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ), «Фонтанка» подробно рассказывала об этом.
Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3-этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.
Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта — в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства.
Помимо изъятия участков на юге города, предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».
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