Смольный подготовил документы для перемещения Фарфоровского поста ради ВСМ

Комитет по охране памятников подготовил распоряжение о включении Фарфоровского поста в список объектов культурного наследия в качестве достопримечательного места. Документ 15 октября был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

В границы памятника войдут семь зданий — дома по адресу: Фарфоровский пост, № 40, литера А, 44, литера А, 46, литера А, 48, литера А, 52, литера А, 54, литера А, а также непосредственно здание железнодорожного вокзала, расположенное на противоположной стороне от путей.

Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3-этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта — в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства.

Помимо изъятия участков на юге города, предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

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