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Афиша Plus «На послании к человеку» бесплатно расскажут, как искусственный интеллект влияет на творчество

«На послании к человеку» бесплатно расскажут, как искусственный интеллект влияет на творчество

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Лаборатория нейросетевого фильма имени Дзиги Вертова «КИБЕРГЛАЗ» подготовила цикл лекций к кинофестивалю «Послание к человеку»: расскажут о применении нейросетей в творчестве. Бесплатно. 18+

В чем мозг, как продукт эволюции, проигрывает искусственному интеллекту, а в чем его преимущества? С какой задачей нейросети не справятся, а какую «потянут», но человеку придется очень исхитриться, чтобы правильно ее сформулировать? Что известно о принципах работы человеческого воображения и какими словами надо описать свою фантазию нейросети, чтобы она ее адекватно изобразила? Об этом узнаем у философа, когнитивного психолога, инженера. А будут еще мастер-классы от призеров прежних «Посланий к человеку» Федора Максимишина (режиссера экспериментального кино, аспиранта факультета истории Мичиганского университета) и румынского режиссера, художника Михая Греку.

Будем узнавать 19 и 20 октября о видеоискусстве искусственного интеллекта, которое бросает вызов нормам и открывает новые возможности для самовыражения. А заодно усвоим вполне практические советы. Расписание лекций и мастер-классов и регистрация на них — на странице «Послания к человеку» во «ВКонтакте». Все встречи будут в Медиахолле библиотеки Маяковского (наб. Фонтанки, 44).

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