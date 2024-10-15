«На послании к человеку» бесплатно расскажут, как искусственный интеллект влияет на творчество

В чем мозг, как продукт эволюции, проигрывает искусственному интеллекту, а в чем его преимущества? С какой задачей нейросети не справятся, а какую «потянут», но человеку придется очень исхитриться, чтобы правильно ее сформулировать? Что известно о принципах работы человеческого воображения и какими словами надо описать свою фантазию нейросети, чтобы она ее адекватно изобразила? Об этом узнаем у философа, когнитивного психолога, инженера. А будут еще мастер-классы от призеров прежних «Посланий к человеку» Федора Максимишина (режиссера экспериментального кино, аспиранта факультета истории Мичиганского университета) и румынского режиссера, художника Михая Греку.