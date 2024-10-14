«Один заём в руки». ЦБ рассказал, что первым делом планирует изменить в работе МФО

Банк России подвел итоги общественных обсуждений своего доклада о перспективах развития рынка микрофинансовых организаций и рассказал, какие меры планирует реализовать в первую очередь.

Одна из таких мер получила название «один заём в руки до погашения». Как следует из названия, она предусматривает запрет на выдачу нового займа, пока не погашен старый. Кроме того, регулятор хочет ввести трехдневный период охлаждения — клиент МФО не сможет получить новый заём раньше, чем через три дня после возвращения предыдущего долга.

Наконец, предельная возможная переплата по потребительским займам будет снижена со 130 до 100 процентов от суммы долга. Все эти меры потребуют пересмотра законодательства и нормативных актов, который будет происходить в течение трех лет.

ЦБ представил свой доклад, посвященный МФО, в августе 2024 года. «Фонтанка» подробно описывала суть предложений и приводила первую реакцию участников рынка.

В общественных обсуждениях приняли участие представители МФО, саморегулируемых организаций, научного и экспертного сообщества, а также депутаты Госдумы. По итогам обсуждений ЦБ проработал более 100 предложений и вопросов от участников.