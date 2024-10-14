Комета — одна, но разная. Смотрите фотографии и ищите время для наблюдений

Источник: читательница «Фонтанки» Маргарита Источник: читатель «Фонтанки» Артём

Фотографии кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) расходятся в соцсетях 14 октября. В Петербурге её было видно плохо, хотя именно в это время облака удивительным образом расступились.

В других регионах и странах комета была более яркой.

Для наблюдений есть еще чуть больше двух недель. Как это лучше сделать, читайте на «Фонтанке». Погода на неделе позволит это сделать: скоро до нас дойдёт антициклон и небо будет ясным.