Старое бабье лето заглянет в Петербург. Подробный прогноз на неделю

Неделя в Петербурге стартовала облачной и сырой погодой, сформированной вышедшим на Прибалтику циклоном. Во вторник он, заглянув в центральные области, отправится на север и накроет регион своей центральной частью, сохраняя погоду пасмурной и дождливой и добавляя негатива в виде порывистого ветра. Но октябрь ещё порадует петербуржцев теплом и солнцем — со среды на картах погоды появится антициклон. Надвигаясь с юго-запада, он постепенно прекратит дожди и будет рассеивать облака. Ночи станут прохладнее, по области до заморозков, а днем воздух будет хорошо прогреваться, и в четверг-пятницу после полудня ожидается выше +10°. Об этом 14 октября сообщил «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.