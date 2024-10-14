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Город Старое бабье лето заглянет в Петербург. Подробный прогноз на неделю

Старое бабье лето заглянет в Петербург. Подробный прогноз на неделю

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2 комментария

Неделя в Петербурге стартовала облачной и сырой погодой, сформированной вышедшим на Прибалтику циклоном. Во вторник он, заглянув в центральные области, отправится на север и накроет регион своей центральной частью, сохраняя погоду пасмурной и дождливой и добавляя негатива в виде порывистого ветра. Но октябрь ещё порадует петербуржцев теплом и солнцем — со среды на картах погоды появится антициклон. Надвигаясь с юго-запада, он постепенно прекратит дожди и будет рассеивать облака. Ночи станут прохладнее, по области до заморозков, а днем воздух будет хорошо прогреваться, и в четверг-пятницу после полудня ожидается выше +10°. Об этом 14 октября сообщил «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня, в понедельник, облачно, местами небольшие дожди, морось. Днём +8…+10°. Ветер юго-восточный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник облачно, временами дожди. Ночью +6…+8°, днём +7…+9°. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В среду облачно с прояснениями, ночью местами кратковременные дожи, днем без осадков. Ночью +2…+4°, днём +8…+10°. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг переменная облачность, без осадков. Ночью +4…+6°, днём +10…+12°. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5°, днём +10…+12°. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, выходные начнутся солнечной, сухой и относительно тёплой погодой — днем в субботу +9…+11°.

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Комментарии
2
Delon
8 минут
В субботу пойду загорать. Тепло и солнечно)
276689045
28 минут
8-12 градусов тепла, как-то уж больно прохладно для старого бабьего лета.
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