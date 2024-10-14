«Хельма» делает погоду в Петербурге

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Новая неделя начинается в Петербурге пасмурно.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 октября в городе облачно, небольшой дождь, ветер слабый. Температура воздуха днем составит 7-9 градусов.

Сегодня регион окажется под влиянием северной периферии циклона «Хельма». Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Во вторник сохранится примерно такая же погода. В среду на 1-2 градуса теплее, без существенных осадков.