Тело школьницы найдено в заброшенном доме на Васильевском острове в Петербурге

Полиция Петербурга обнаружила тело 14-летней школьницы в заброшенном доме на площади Трезини. Об этом 12 октября стало известно «Фонтанке».

Сообщение в полицию поступило накануне около семи часов вечера. Прибывшие на место правоохранители нашли тело на лестничном марше между первым и вторым этажами. Позже личность погибшей была установлена — это 14-летняя девушка, проживающая во Фрунзенском районе. В настоящее время выясняется место её учебы.

Семья погибшей характеризуется как полная и благополучная, не состоящая на учете в органах социальной защиты и психоневрологическом диспансере. Тело направлено в морг для судебно-медицинской экспертизы.