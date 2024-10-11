Фарфоровский пост станет достопримечательным местом. Это означает, что его можно двигать ради ВСМ

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга принял решение рекомендовать комитету по охране памятников присвоить комплексу зданий Фарфоровского поста статус достопримечательного места. Об этом «Фонтанке» 11 октября рассказал член совета, глава секции реконструкции и приспособления руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник. Такой статус разрешит передвинуть здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

«Сейчас уже приняли решение, причем единогласное. Все согласились с тем, что принять все-таки в качестве достопримечательного места Фарфоровский пост», — рассказал Пасечник.

Он добавил, что решение было принято с оговоркой: создать рабочую группу для проработки вопроса о сохранении зданий Фарфоровского поста — путем перемещения зданий либо другим способом.

На совете рассмотрели две историко-культурные экспертизы Фарфоровского поста. Одна из них, выполненная по заказу замглавы районного отделения ВООПИиК Людмилы Семыкиной, предлагала присвоить комплексу статус объекта культурного наследия (это исключает их снос и перемещение), вторая, сделанная по заказу ИИМК РАН, — достопримечательного места (это исключает только снос, но не перемещение).

Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3-этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта — в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства.

Помимо изъятия участков на юге города, предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».