Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +13

0 м/c,

штиль.

 752мм 94%
Подробнее
8 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Город Фарфоровский пост станет достопримечательным местом. Это означает, что его можно двигать ради ВСМ

Фарфоровский пост станет достопримечательным местом. Это означает, что его можно двигать ради ВСМ

1 594
3 комментария

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга принял решение рекомендовать комитету по охране памятников присвоить комплексу зданий Фарфоровского поста статус достопримечательного места. Об этом «Фонтанке» 11 октября рассказал член совета, глава секции реконструкции и приспособления руководитель «НИиПИ Спецреставрация» Игорь Пасечник. Такой статус разрешит передвинуть здания для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

«Сейчас уже приняли решение, причем единогласное. Все согласились с тем, что принять все-таки в качестве достопримечательного места Фарфоровский пост», — рассказал Пасечник.

Он добавил, что решение было принято с оговоркой: создать рабочую группу для проработки вопроса о сохранении зданий Фарфоровского поста — путем перемещения зданий либо другим способом.

На совете рассмотрели две историко-культурные экспертизы Фарфоровского поста. Одна из них, выполненная по заказу замглавы районного отделения ВООПИиК Людмилы Семыкиной, предлагала присвоить комплексу статус объекта культурного наследия (это исключает их снос и перемещение), вторая, сделанная по заказу ИИМК РАН, — достопримечательного места (это исключает только снос, но не перемещение).

Фарфоровский пост — исторический квартал в Петербурге, который протянулся вдоль Московской железной дороги в Невском районе с 2–3-этажными домами постройки XX века. Ранее озвучивались планы об изъятии квартир, однако в феврале 2023 года семь зданий получили статус выявленных памятников.

Предполагается, что высокоскоростные поезда поедут по ВСМ в 2028 году, добраться из Москвы до Петербурга можно будет за 2 часа 15 минут. «Фонтанка» рассказывала о деталях проекта — в частности, о том, что ориентировочная цена билета составит почти 10 тысяч рублей. Строить линию по концессии будет компания «ВСМ Две столицы», в капитал которой сделают взносы все регионы, через которые пойдут рельсы, а также РЖД. Стоимость проекта превысит 2 триллиона рублей, на данный момент концессионное соглашение не подписано, однако вышло соответствующее постановление правительства.

Помимо изъятия участков на юге города, предполагается строительство терминала рядом с Московским вокзалом, а также прокладка тоннеля под железнодорожными путями. Подробнее о проекте ВСМ и о том, как будут производить для него скоростные поезда, читайте в материалах «Фонтанки».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.


ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Кулунжу
54 минуты
Интересно, мнение людей которые там живут хоть спросили?
aprahka
39 минут
Зачем все это надо?Сапсаны и так справляются.Лучше метро постройте.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06