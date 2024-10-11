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Общество «Метрострой» продал историческую дачу Мюзера самарской компании

«Метрострой» продал историческую дачу Мюзера самарской компании

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3 комментария

База отдыха «Метростроя» в Приморске продана с торгов. Цена после нескольких предыдущих попыток упала.

Как сообщил накануне конкурсный управляющий «Метростроя», лот ушел за 38,1 млн рублей. При этом стартовая цена составляла 49,5 млн, и это была не первая попытка продать комплекс: его даже почти купили за 55 млн рублей, но победитель аукциона отказался заключать договор.

Сам лот представляет собой земельный участок в 3,9 гектара в Приморске на Пляжной улице, вместе с несколькими корпусами, баней, теннисным павильоном, волейбольной площадкой. В списке выделяется Летняя дача Генриха Генриховича (Андрея Андреевича) Мюзера — это выявленный объект культурного наследия.

Покупателем, по сообщению конкурсного управляющего, стала компания «Весна 64» Владимира и Матвея Васильевых. Она зарегистрирована в Самаре и занимается арендой и управлением недвижимостью.

Обанкротившийся петербургский «Метрострой» с переменным успехом распродает свою недвижимость, пополняя конкурсную массу и рассчитываясь с многочисленными кредиторами, общий объем требований которых превышает 10 млрд рублей. Зачастую покупателем становится главный кредитор компании «Метрострой Северной столицы», но некоторые участки отходят застройщикам. Параллельно «Метрострой» расстается с техникой и оборудованием, готовятся торги по самому большому проходческому щиту предприятия.

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Комментарии
3
Слава России!
44 минуты
как объект культурного наследия оказался в частной лавке?
NPC
38 минут
Почти 99 000 за сотку. Стесняюсь спросить - это дорого или продешевили?
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