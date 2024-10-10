Стивен Сигал заявил о готовности пойти на СВО и «сражаться за своего президента»

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актер Стивен Сигал заявил о готовности принять участие в специальной военной операции на стороне России. Такое заявление Сигал сделал в своем документальном фильме «Во имя справедливости», рассказывающем о событиях в Донбассе.

Со слов Сигала, на следующий день после начала СВО он написал письмо президенту РФ, которое дойдет до него «с большой вероятностью». Там Сигал отметил, что специальная военная операция покажет, «кто наши друзья и кто наши враги», а также заверил, что будет на стороне «своего президента» и «будет сражаться».

Актер добавил, что готов умереть за президента, «если понадобится». Его слова 10 октября приводит ТАСС.

В фильмографии Сигала уже был фильм с названием «Во имя справедливости» (Out for Justice). Боевик вышел в 1991 году и стартовал успешно, но в целом получил негативные отзывы.