Песков прокомментировал оскорбительное высказывание Камалы Харрис в адрес Путина

Президент России Владимир Путин не опускался до оскорблений в адрес других глав государств и не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис, пишет ТАСС.

Хотя среди западных руководителей практика оскорбительных высказываний стала привычной, Путин на это не пойдет, подчеркнул Песков. «Это такая практика, это культура их политического истеблишмента. Наш президент никогда до этого не опускался и, насколько я понимаю, не будет», — цитирует его «Интерфакс».

Харрис допустила оскорбительное высказывание в адрес российского президента, рассуждая о якобы имевших место контактах Путина и бывшего президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса. Об этом в своей книге «Война» написал журналист Боб Вудворд. Москва эти утверждения не подтверждала, а представитель Трампа назвал их «выдуманными историями». Критикуя Трампа, Харрис назвала Путина «диктатором-убийцей», пишет РИА Новости.

В посольстве России в США возмутились «неприемлемыми высказываниями» Харрис и заявили, что такие «эскапады оскорбляют весь российский народ» и говорят лишь о «досаде и бессилии» американского правительства. «Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей „стратегическое поражение“ их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», — говорится в сообщении посольства в Telegram.