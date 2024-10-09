Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

3 м/c,

вос.

 761мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Песков прокомментировал оскорбительное высказывание Камалы Харрис в адрес Путина

Песков прокомментировал оскорбительное высказывание Камалы Харрис в адрес Путина

2 253
9 комментариев

Президент России Владимир Путин не опускался до оскорблений в адрес других глав государств и не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента и кандидата в президенты США Камалы Харрис, пишет ТАСС.

Хотя среди западных руководителей практика оскорбительных высказываний стала привычной, Путин на это не пойдет, подчеркнул Песков. «Это такая практика, это культура их политического истеблишмента. Наш президент никогда до этого не опускался и, насколько я понимаю, не будет», — цитирует его «Интерфакс».

Харрис допустила оскорбительное высказывание в адрес российского президента, рассуждая о якобы имевших место контактах Путина и бывшего президента США Дональда Трампа во время пандемии коронавируса. Об этом в своей книге «Война» написал журналист Боб Вудворд. Москва эти утверждения не подтверждала, а представитель Трампа назвал их «выдуманными историями». Критикуя Трампа, Харрис назвала Путина «диктатором-убийцей», пишет РИА Новости.

В посольстве России в США возмутились «неприемлемыми высказываниями» Харрис и заявили, что такие «эскапады оскорбляют весь российский народ» и говорят лишь о «досаде и бессилии» американского правительства. «Из-за невозможности расправиться с Российской Федерацией и нанести ей „стратегическое поражение“ их речевой аппарат канализирует злость и оскорбительную риторику», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
VKuser174198221
17 минут
Если бы не Песков, то об оскорблении, нанесенному нашему президенту- никто из россиян и не узнал бы....Интересно зачем Песков сделал это заявление?
Инкогнито2021
17 минут
оно еще и обиделось
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
Новости компаний
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Новости компаний
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00