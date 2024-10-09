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Происшествия В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе. Борьба с огнем идет уже три дня

В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе. Борьба с огнем идет уже три дня

2 061
6 комментариев

В Феодосии продолжают тушить пожар на нефтебазе, начавшийся 7 октября. Об этом днем в среду объявил оперативный штаб Крыма.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадия Ожигина, «угрозы населению в настоящий момент нет», а для борьбы с огнем «сил и средств достаточно». Министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Ерёменко добавил, что «оперативная обстановка на нефтебазе полностью находится под контролем. За прошедшие сутки новых очагов возгорания не произошло».

Тем не менее ранее сегодня утром глава городской администрации Игорь Ткаченко сообщил, что из района чрезвычайной ситуации в Феодосии были эвакуированы 1 129 человек. Он же охарактеризовал ситуацию с тушением пожара в интервью агентству ТАСС как «сложную». По его словам, «пожарные расчеты со всей России привлечены для тушения огня на нефтебазе».

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что «ежечасно берутся пробы воздуха, превышений нет. Минимальное превышение по сере фиксировалось один раз кратковременно вблизи базы».

О возгорании на нефтебазе в Феодосии стало известно утром 7 октября. Официально причина не называлась, но уточнялось, что никто не пострадал. Местные жители слышали несколько громких хлопков. В городе ввели режим ЧС. По данным Минобороны, той ночью в Крыму было уничтожено 12 беспилотников.

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Комментарии
6
282437267
1 час
а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!
VKuser15335355
1 час
А что там насчёт квадроберов? Вроде бы это всех там наверху волнует больше всего...
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