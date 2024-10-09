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Происшествия «Мы не хотим находить тела, плавающие в реках». Из-за урагана «Милтон» во Флориде объявлена беспрецедентная эвакуация

«Мы не хотим находить тела, плавающие в реках». Из-за урагана «Милтон» во Флориде объявлена беспрецедентная эвакуация

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4 комментария

Власти американского штата Флориды рекомендовали жителям уехать из-за приближения урагана «Милтон». Эвакуация может затронуть более 5,5 миллиона человек и стать крупнейшей в истории штата. Граждан просят по возможности не уезжать далеко, чтобы не было пробок на дорогах, а найти укрытие поближе. При этом топливо на заправках заканчивается.

Сейчас «Милтон» движется из Мексиканского залива в сторону Флориды со скоростью более 14 км/ч. Он уже достиг максимальной пятой категории.

Предположительно, он выйдет на сушу в среду вечером в районе города Тампа с населением более 3,3 миллиона человек, передаёт 9 октября ABC News.

«Уходите из этих районов, потому что мы можем заменить вам дом, но не вашу жизнь. И мы не хотим находить тела, плавающие в реках, — мы уже видели это раньше», — заявил мэр города Брейдентон Джин Браун. До этого города ураган дойдет, как ожидается, в ночь на четверг. По словам Брауна, местный шериф советует тем, кто не эвакуируется, «написать свое имя на руке, чтобы мы могли вас опознать».

По прогнозам, «Милтон» будет гораздо более разрушительным, чем «Хелен», который ударил по Флориде в сентябре и убил более 270 человек. В Тампе ожидается рекордный нагон воды высотой до 4,5 метра. В Форт-Майерсе он может составить 3,5 метра. По всему штату прогнозируются штормовые ветры. Наибольшее количество осадков ожидается в районе от Тампы до Орландо и Дейтоны, там есть экстремальный риск внезапных наводнений.

В настоящее время «Милтон» считается самым мощным штормом, когда-либо наблюдавшимся в Атлантике. Из-за него президент США Джо Байден заявил, что откладывает запланированную поездку в Германию.

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Комментарии
4
-4*
1 час
Это гарант порчу накликал...
Игoрь
1 час
Ураган как ураган - ничего особенного
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