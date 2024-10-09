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Город В Петербурге появятся дни СПбГУ и защиты острова Сухо

В Петербурге появятся дни СПбГУ и защиты острова Сухо

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3 комментария

В Петербурге 8 февраля станет Днем Санкт-Петербургского государственного университета, а 22 октября — Днем героической защиты острова Сухо. Соответствующие законопроекты, которые корректируют закон о праздниках и памятных датах, Заксобрание приняло в первом чтении 9 октября.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов предложил отмечать День Санкт-Петербургского университета без слова «государственный», так как Петр I учреждал именно его. Также депутаты обсудили парадокс, согласно которому МГУ в Москве носит имя Ломоносова, хотя Михаил Васильевич учился за границей, а преподавал в Петербургском университете. А спикер ЗакСа Александр Бельский заметил, что разговор даже разбудил студентов, дремлющих на балкончике в зале заседаний, и попросил депутатов не будить молодежь.

Кроме того, дискуссия развернулась и вокруг Дня героической защиты острова Сухо. Депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов, например, заметил, что это «локальная» история и поинтересовался, почему в контексте памятных дат не обсуждается освобождение Тихвина.

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Комментарии
3
VKuser174198221
3 минуты
Какой же интересной фигней занимаются наши избранники.....
Абрикосов
19 минут
Вау!!! Вот так новость! для меня эта тема очень близка! Дача у меня на южном берегу Ладоги, до Сухо водой 20 км. На рыбалке бывал там несколько раз. Маяк там есть, раньше даже был смотритель с женой котом и собакой! "Битва за Ленинград. Бой за остров Сухо" рекомендую почитать книжку на эту тему! И, Да, я безусловно рад что будет такой праздник!!!
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