В Петербурге появятся дни СПбГУ и защиты острова Сухо

В Петербурге 8 февраля станет Днем Санкт-Петербургского государственного университета, а 22 октября — Днем героической защиты острова Сухо. Соответствующие законопроекты, которые корректируют закон о праздниках и памятных датах, Заксобрание приняло в первом чтении 9 октября.

Депутат от КПРФ Александр Рассудов предложил отмечать День Санкт-Петербургского университета без слова «государственный», так как Петр I учреждал именно его. Также депутаты обсудили парадокс, согласно которому МГУ в Москве носит имя Ломоносова, хотя Михаил Васильевич учился за границей, а преподавал в Петербургском университете. А спикер ЗакСа Александр Бельский заметил, что разговор даже разбудил студентов, дремлющих на балкончике в зале заседаний, и попросил депутатов не будить молодежь.

Кроме того, дискуссия развернулась и вокруг Дня героической защиты острова Сухо. Депутат от «Справедливой России — За правду!» Михаил Амосов, например, заметил, что это «локальная» история и поинтересовался, почему в контексте памятных дат не обсуждается освобождение Тихвина.