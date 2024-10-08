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Общество Дуров анонсировал обновления Telegram с десятью улучшениями

Дуров анонсировал обновления Telegram с десятью улучшениями

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3 комментария

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 8 октября анонсировал в своем канале грядущие обновления с 10 улучшениями.

5 улучшений, по его словам, коснутся подарков, 3 — хештегов, также добавится возможность добавлять медиафайлы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

«Я люблю команду Telegram, — написал Дуров. — Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день у нас были готовы макеты, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные сборки с реализованными функциями. И всё это всего за один день».

«Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями», — резюмировал он, но не уточнил, когда выйдут обновления.

6 октября Telegram расширил перечень оснований для жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах с 7 до 11, а еще раньше обновил Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности — тогда Дуров сообщил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам» в ответ на обоснованные юридические запросы.

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Комментарии
3
vasilily1991
7 минут
тайна связи может быть раскрыта только на основании судебного решения, Дуров знает о том, что юридические запросы от ангажированных и продажных полицейских не имеют юридической силы ?
Artimenga
32 минуты
Улучшение для кого? Теперь французская разведка получила удобный интерфейс слежки? А пользователи получат бестолковые рюшечки?
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