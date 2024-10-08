Дуров анонсировал обновления Telegram с десятью улучшениями

5 улучшений, по его словам, коснутся подарков, 3 — хештегов, также добавится возможность добавлять медиафайлы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

«Я люблю команду Telegram, — написал Дуров. — Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день у нас были готовы макеты, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные сборки с реализованными функциями. И всё это всего за один день».