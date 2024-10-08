Дуров анонсировал обновления Telegram с десятью улучшениями

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 8 октября анонсировал в своем канале грядущие обновления с 10 улучшениями.
5 улучшений, по его словам, коснутся подарков, 3 — хештегов, также добавится возможность добавлять медиафайлы к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.
«Я люблю команду Telegram, — написал Дуров. — Буквально вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. В тот же день у нас были готовы макеты, а сегодня у нас уже есть полнофункциональные сборки с реализованными функциями. И всё это всего за один день».
«Неудивительно, что команда Telegram сформировала то, как сегодня работает большинство приложений для обмена сообщениями», — резюмировал он, но не уточнил, когда выйдут обновления.
6 октября Telegram расширил перечень оснований для жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах с 7 до 11, а еще раньше обновил Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности — тогда Дуров сообщил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам» в ответ на обоснованные юридические запросы.
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