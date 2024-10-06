«Не нарушает закон, но надо удалить»: Telegram расширил перечень оснований для жалоб на публикации

Мессенджер Telegram расширил перечень оснований для жалоб на публикации в телеграм-каналах и групповых чатах с 7 до 11. Расширенные опции стали доступны после обновления приложения.

Ранее пользователи могли пожаловаться на насилие, спам, порнографию и/или детскую порнографию, нарушение авторских прав, распространение персональных данных или указать причину недовольства в окне «другое».

Теперь порно и детское порно объединились в «порнографические материалы», а к ним прибавились жестокое обращение с детьми, терроризм и незаконные товары. Отвечая на вопрос «Что не так с этим сообщением?» пользователи теперь могут выбрать ответ «не нравится» или «не нарушает закон, но надо удалить». «Другое» никуда не делось.









Ранее Telegram обновил Условия предоставления услуг и Политику конфиденциальности, а Павел Дуров сообщил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам» в ответ на обоснованные юридические запросы.