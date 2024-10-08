Джиган подарил Самойловой козу. Оксана надела на животное памперс, называет ребенком и хочет спать с ним в одной кровати

Рэпер Джиган преподнес своей жене, Оксане Самойловой, необычный подарок — камерунскую карликовую козу. О сюрпризе рассказала сама блогерша в Instagram* (принадлежит корпорации Meta**, которая запрещена в РФ как экстремистская).

Оксана поделилась видеороликом, где вместе с детьми и мужем открывает коробку, в которой находится белая коза с коричневыми пятнами. Самойлова была рада подарку и призналась, что давно мечтала о таком питомце.

«В последние два месяца все мои мысли были заняты только козой. Я давно хотела завести её, но не решалась. И вот Джиган взял инициативу в свои руки и подарил мне это странное, но желанное животное», — написала блогерша.

Уже на следующий день Самойлова надела козе памперс и стала называть её ребенком.

«Замерзла? Гуляла? Какой размер у тебя, Мими? Какой размер памперсов? Скажите, пожалуйста. Чтобы ты не засракала и не зассакала нам все. Малыш. Ребенок. Маленький ребенок», — разговаривала Самойлова с козой.

Кроме того, жена рэпера заказала для козы домик, в котором также изъявили желание жить ее родные дети. Однако Оксана призналась, что хочет, чтобы животное спало с ней в кровати.

«Знаете, что интересно? Что просто очень многие, оказывается, мечтают о козе. Только я сама не понимаю, что мне с ней делать. Но коза эта молочная, естественно. Мы хотим молочком питаться. Домашним. Но это сильно позже, сейчас ей 4 месяца. Хочу спать с ней в кровати», — заявила Самойлова.

Добавим, что козе точно не будет одиноко. В сентябре Джиган и Оксана установили во дворе своего загородного дома специальное строение для кур. После публикации подписчики начали шутить, что супруги копируют семейство Бекхэмов, у которых также есть курятник и сад.

Джиган и Самойлова в браке с 2012 года. У них четверо детей: три дочери — Ариела, Лея и Майя, и сын Давид. Оксана признавалась, что очень любит малышей и задумывается о пятом ребенке, хотя нехватка времени сдерживает ее. Блогерша также упомянула, что особенно переживает по поводу недостатка времени у мамы их старшая дочь, которая к ней сильно привязана.

Камерунские мини-козы — это карликовая порода коз, которая берет свое происхождение из Западной Африки. Взрослые особи достигают высоты около 40-50 см в холке и весят от 20 до 30 кг. Известны своим спокойным и дружелюбным нравом. Они легко приручаются и привязываются к своим хозяевам. Несмотря на маленькие размеры, камерунские мини-козы — молочная порода. Они дают до 1-2 литров молока в день, которое отличается высоким содержанием жира (до 6 %). Камерунские мини-козы живут в среднем от 10 до 15 лет при правильном уходе.

* Запрещен на территории России.

**Запрещена в России как экстремистская организация.