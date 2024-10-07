Триатлонистка из Петербурга утонула на соревнованиях в Барселоне

Спортсменка из Петербурга Елена Смирнова погибла во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне. Об этом 7 октября «Фонтанке» рассказала сестра спортсменки. 41-летняя Смирнова утонула во время заплыва на 3,86 км.

«Она была очень хорошим человеком. Она была как луч солнца. Там, где она появлялась, всем было радостно, весело. У нее очень тонкое чувство юмора было. Всегда было приятно общаться. Она интеллигентная и очень красивая», — рассказала сестра.

По словам сестры, Елена занималась в Петербурге бизнесом. Она была замужем. Детей у супругов не было. Увлеклась спортом три-четыре года назад. Вскоре после начала тренировок начала ездить на разные соревнования. На ее счету было несколько призовых мест на различных любительских и полупрофессиональных соревнованиях.

Родственники сейчас решают со страховой вопрос транспортировки тела из Испании.

«Я надеюсь, что нам вернут тело, а не прах. Напугали, что в 90 % случаев возвращают прах. Может, по страховке удастся решить этот вопрос», — сказала сестра погибшей.