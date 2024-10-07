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Происшествия Спорт Триатлонистка из Петербурга утонула на соревнованиях в Барселоне

Триатлонистка из Петербурга утонула на соревнованиях в Барселоне

21 148
30 комментариев

Спортсменка из  Петербурга Елена Смирнова погибла во  время соревнований по  триатлону Ironman в  Барселоне. Об этом 7 октября «Фонтанке» рассказала сестра спортсменки. 41-летняя Смирнова утонула во время заплыва на  3,86  км.

«Она была очень хорошим человеком. Она была как луч солнца. Там, где она появлялась, всем было радостно, весело. У нее очень тонкое чувство юмора было. Всегда было приятно общаться. Она интеллигентная и очень красивая», — рассказала сестра.

По словам сестры, Елена занималась в Петербурге бизнесом. Она была замужем. Детей у супругов не было. Увлеклась спортом три-четыре года назад. Вскоре после начала тренировок начала ездить на разные соревнования. На ее счету было несколько призовых мест на различных любительских и полупрофессиональных соревнованиях.

Родственники сейчас решают со страховой вопрос транспортировки тела из Испании.

«Я надеюсь, что нам вернут тело, а не прах. Напугали, что в 90 % случаев возвращают прах. Может, по страховке удастся решить этот вопрос», — сказала сестра погибшей.

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Комментарии
31
Chekist
1 час
Это же только мерзкие Западные страховщики делают, но никак из скрепной РФ. Или может быть в РФ еще более жесткие капиталисты и цинники, чем на Западе?
sektor7
1 час
«Всегда было неприятно общаться». Уважаемая редакция, текст поправьте.
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