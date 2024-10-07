На КАД на неделю оставят одну полосу между Красносельским и Таллинским шоссе

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







С 14 по 20 октября на участке внешнего кольца с 83-го по 80-й километр КАД будут закрыты вторая и третья полосы движения, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой полосе при этом ограничат скорость до 50 км/ч.

На участке будут устранять колейность дорожного покрытия. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Они будут вестись круглосуточно. Сроки ограничений могут быть скорректированы с учетом погодных условий, добавляют в дорожном управлении.