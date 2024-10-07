Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

1 м/c,

с-в.

 760мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31
Почему ненавидят квадроберов
Приключения электроники
Кому принадлежат аптеки
Винер рассказала о Кабаевой
Чиновника повязали на взятке
Призыв закручивает гайки
Почему маркировка не спасает
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
Авто На КАД на неделю оставят одну полосу между Красносельским и Таллинским шоссе

На КАД на неделю оставят одну полосу между Красносельским и Таллинским шоссе

На юге Петербурга водителей ждет почти недельное ограничение движения на КАД. Дорогу между Красносельским и Таллинским шоссе сузят в одну сторону до одной полосы.

2 154
2 комментария

С 14 по 20 октября на участке внешнего кольца с 83-го по 80-й километр КАД будут закрыты вторая и третья полосы движения, сообщает 7 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой полосе при этом ограничат скорость до 50 км/ч.

На участке будут устранять колейность дорожного покрытия. Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Они будут вестись круглосуточно. Сроки ограничений могут быть скорректированы с учетом погодных условий, добавляют в дорожном управлении.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
282201992
52 минуты
вообще параллельно ....пешком давно ходим все....
Лето И Арбалеты
1 час
когда же вы научитесь дороги делать, мастера ру ко . опые
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
Новости компаний
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Новости компаний
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
ТОП 5
Новости компаний
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00
Волонтёры клуба «Добрый Setl» помогли музею-заповеднику подготовиться к зиме
7 октября, 15:25
Как прошла сентябрьская конференция Psychologies со звездными экспертами в Москве и Санкт-ПетербургеБолее 650 человек из разных городов России посетили конференцию Psychologies «Независимость от зависимостей» 21 сентября в Москве в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге в Дворце «Олимпия».
7 октября, 14:25
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37